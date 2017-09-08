ZİRAAT BANKASI, KALİBERDA'DAN YOKSUN ÇALIŞTI

Ziraat Bankası, Başkent Voleybol Salonunda yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
2017-2018 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Ziraat Bankası Spor Kulübü milli takımlarda bulunan isimlerin takıma katılması ile çalışmalarını sürdürüyor.
Almanya Milli Takımının Avrupa Şampiyonasında final oynaması sebebi ile takıma en son katılacak isim olan Denıs Kaliberda haricinde, tam kadro hazırlıklarını sürdüren Ziraat Bankası, baş antrenör Joshko Milenkoski eşliğinde bugün Başkent Voleybol Salonunda antrenman gerçekleştirdi.