Ankaragücü'nde icra şoku
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ANKARAGÜCÜ'NDE İCRA ŞOKU

Ankaragücü'nde icra şoku

Ankaragücü, transfer döneminin son gününde icra şokuyla sarsıldı. Yıllardır ödenmemiş borçlar ile uğraşan Sarı-Lacivertli yönetim, beklenmedik bir icra dosyası ile daha karşılaştı. 

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Ankaragücü, transfer döneminin son gününde icra şokuyla sarsıldı. Yıllardır ödenmemiş borçlar ile uğraşan Sarı-Lacivertli yönetim, beklenmedik bir icra dosyası ile daha karşılaştı. 

2009-10 sezonu arasında bir konaklama ücretinin ödenmemesinden dolayı Ankaragücü'nün mevcut yönetimi, bugün kulübe gelen tebliğ ile bu borç ile karşı karşıya kaldı.

Olay neydi?

2009-2010 sezonunda Ankaragücü'nün teknik direktörü konumunda bulunan Hikmet Karaman, görevden alınmadan önce Ankara Crowne Plaza otelinde kalıyordu.

Konaklama bittikten sonra ödenmeyen bu borcun davası, senelerce sürdü ve icra yoluyla alınması kararlaştırılan bu borç, Ankaragücü'nün bu dönemki yönetiminin başına patladı.

O dönemki Ahmet Gökçek başkanlığındaki yönetim, bu borcu ödemeyince 8 yıl sonra Mehmet Yiğiner'in başkanlığındaki Ankaragücü yönetimine bu borç tebliğ edildi.

Bu konaklama ücretinin yaklaşık 291 bin TL gibi önemli bir rakam olduğu öğrenildi. 

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Ismetpasali
8 Eylül 201715:19
Bu kadar senedir uyuyormuymus bu otel?? Borclarda bir zaman asimi suresi olmasi gerekir..2009 dan bu yana tahsil edilmis degilse borcun cogu faiz zaten. Kasten uzatip belese soygun yani. Gokcekten kalan borc ama son gunlerdeki destekleri bunun cok uzerinde. Allahtan 1 milyon veya uzeri degil..hepimiz birer forma alsak bu borc ortadan kalkar aslinda.
1
Noname
8 Eylül 201714:35
Osmanlıspordan bedelsiz kiralanan futbolcuların küçük bir bedeli bu olsa gerek.
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