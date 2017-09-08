ANKARAGÜCÜ'NDE İCRA ŞOKU

Ankaragücü, transfer döneminin son gününde icra şokuyla sarsıldı. Yıllardır ödenmemiş borçlar ile uğraşan Sarı-Lacivertli yönetim, beklenmedik bir icra dosyası ile daha karşılaştı.

2009-10 sezonu arasında bir konaklama ücretinin ödenmemesinden dolayı Ankaragücü'nün mevcut yönetimi, bugün kulübe gelen tebliğ ile bu borç ile karşı karşıya kaldı.

Olay neydi?

2009-2010 sezonunda Ankaragücü'nün teknik direktörü konumunda bulunan Hikmet Karaman, görevden alınmadan önce Ankara Crowne Plaza otelinde kalıyordu.

Konaklama bittikten sonra ödenmeyen bu borcun davası, senelerce sürdü ve icra yoluyla alınması kararlaştırılan bu borç, Ankaragücü'nün bu dönemki yönetiminin başına patladı.

O dönemki Ahmet Gökçek başkanlığındaki yönetim, bu borcu ödemeyince 8 yıl sonra Mehmet Yiğiner'in başkanlığındaki Ankaragücü yönetimine bu borç tebliğ edildi.

Bu konaklama ücretinin yaklaşık 291 bin TL gibi önemli bir rakam olduğu öğrenildi.