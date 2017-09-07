Özat: "Mesut Bakkal benim muhatabım değil"
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ÖZAT: "MESUT BAKKAL BENİM MUHATABIM DEĞİL"

Özat: "Mesut Bakkal benim muhatabım değil"

Gençlerbirliği'den ayrılış sürecine değinen Ümit Özat, teknik adam Mesut Bakkal'a ateş püskürdü.

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Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Ümit Özat, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e konuştu

Gençlerbirliği'den ayrılış sürecine değinen Özat, teknik adam Mesut Bakkal'a ateş püskürdü.

İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından önemli satır başları:

Yönetimle hiçbir sorunumuz olmadı. Başkan Murat Cavcav ile kavgamız olmadı. İstediğim her transfer yapıldı. Yok dersem, Allah adamı taş eder. Tek üzüldüğüm konu. Bu kadar güvenilip 3. haftada bu süreyi kısıtlamak. Yeni bir takım olduğumuz için zor bir süreç olacaktı. O takımın uyum sürecini aşmasına 4-5 hafta daha var. Görevden ayrılmak da normal. Her antrenör buna alışkın olmalı.

Mesut Bakkal benim muhatabım değil. Mesut Bakkal işiyle ilgilenecek. Sivasspor’da herkes biliyor, soyunma odasında futbolculara ana avrat küfür edip kovulduğunu. Kendi odasında şimdi kim oturuyor hepsini biliyoruz. Hastaneye başhekim olmadı. İşine bakacak. Mesut Bakkal kıraathane işini iyi bilir. Denizlispor’da çalışırken kıraathane işletiyordu. Mesut Bakkal işine baksın, işini yapsın. Mesut Bakkal benim polemiğe gireceğim bir insan değil. Rahmetliden dolayı sustum, bu konuyla ilgili konuşmadım. Mesut Bakkal benim çapımda değil. Milli takımda hocalığımızı yaptı. Senin yapacağın iş bu açıklamalar değil. Geçen yılda köy kıraathanesiydi. Son 10 yılın en iyi derecesini yaptık. Mesut Bakkal'ın bunları konuşması doğru değil.

Çalışmalarımla ilgili plan yaparım ama geleceğimle ilgili plan yapmam.

Beni Lucescu ilgilendirmiyor. Milli takım ilgilendiriyor. Şu anda bu konuda görüş belirtmem. Kadromuz kaliteli Dünya Kupasına gidecek kapasitesi var.  Ben yerli-yabancı ayrımı yapmam. Fatih Terim Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörüdür. İnsanlar Milan’a gezmeye gidemezken, o oraya gitti"

Kaynak: Ajansspor
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5
GB
8 Eylül 201710:13
İyi ki Mesut Hocayı muhatap almamış, sadece ona mesaj yolluyor. Yahu bir adam lafa başlarken söylediği sözü unutup, ondan sonraki bütün cümleleri o sözü çürütecek şekilde kullanır mı ? Bunun hiç yakını yok mu ? "Sen az konuş veya hiç konuşma, daha rahat edersin" diyecek ?
4
Hamdi Guler
8 Eylül 201702:45
Bu nasil kalitesiz nasil capsiz bir insansidirki yok koy kiraathanesi yok soyunma odasinda kufur vs uzerinden kendini pohpohluyor .Sen nereden ciktin be adam Ingiliz kralicesinin bir yerindenmi? Iki kelime konusmayi becerecek kaliten yok iyikide kovmuslar senin gibi adamlar ancak kuluplerde cöküse sebeptir.Ankaragucundede ayniydin Simdide aynisin. Kimse umarim bu adama bir daha asla is vermek aptalliginda bulunmaz.
3
Abdurrahman Kirmizi
8 Eylül 201702:11
Umit Ozat bence bir Psikiyatriste gorunmek icin gec bile kalmissin.Sutlanma sebebin sadece kendindeki eksikliklerdir arkadas hala kendini birsey saniyorsun buyur iste hesap ortada gittigin hicbir kulupte tek bir basariyi biraktim olumlu intiban bile yok. Isinden kovulmus bir adam saga sola saldirmamali oturup nerede hata yapiyorum diye dusunmeli.Mesut Bakkal senin onunde her zaman is bulur bulacaktir. Hicbirsey basarmadiysa kisa donemde gittigi takimlari kumede tutabilecek kapasitesi var.Sende o bile yok.Gecen yilki takimi sirtlayan 3 adamdan ikisini ibrahim hoca getirmisti ikiside takimin cehresini dinamigini degistirdiler.Senin imzaladiklarin bu kulupte Ocaktan sonrasini gormez kalitede. Bence saga sola saldirmak yerine bari efendice susta 80 milyona espri ve alay konusu olma.
2
Baris
8 Eylül 201700:25
Şenol Güneş Fatih'i beş defa cebinden çıkarır. Aykut ve Ertuğrul bile Fatih'ten daha iyi. Sen de aynı Fatih Terim gibi çene ile iş yaptığın için onun yalını takip edersin.
1
Mali
8 Eylül 201700:22
Adam,lig 8. Olup 48 puan almayı şampiyonluk sanıyor :) futbol camiası içinde okkalı bi dayağı hak eden birkaç isi.mden birisin Özat
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