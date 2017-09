ÖZAT: "MESUT BAKKAL BENİM MUHATABIM DEĞİL"

4

Hamdi Guler

8 Eylül 201702:45

Bu nasil kalitesiz nasil capsiz bir insansidirki yok koy kiraathanesi yok soyunma odasinda kufur vs uzerinden kendini pohpohluyor .Sen nereden ciktin be adam Ingiliz kralicesinin bir yerindenmi? Iki kelime konusmayi becerecek kaliten yok iyikide kovmuslar senin gibi adamlar ancak kuluplerde cöküse sebeptir.Ankaragucundede ayniydin Simdide aynisin. Kimse umarim bu adama bir daha asla is vermek aptalliginda bulunmaz.