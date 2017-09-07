ÖZAT: "MESUT BAKKAL BENİM MUHATABIM DEĞİL"

Gençlerbirliği'nin eski teknik direktörü Ümit Özat, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında İlker Koç ve Emrah Karalinç'e konuştu

Gençlerbirliği'den ayrılış sürecine değinen Özat, teknik adam Mesut Bakkal'a ateş püskürdü.

İşte Ümit Özat'ın açıklamalarından önemli satır başları:

Yönetimle hiçbir sorunumuz olmadı. Başkan Murat Cavcav ile kavgamız olmadı. İstediğim her transfer yapıldı. Yok dersem, Allah adamı taş eder. Tek üzüldüğüm konu. Bu kadar güvenilip 3. haftada bu süreyi kısıtlamak. Yeni bir takım olduğumuz için zor bir süreç olacaktı. O takımın uyum sürecini aşmasına 4-5 hafta daha var. Görevden ayrılmak da normal. Her antrenör buna alışkın olmalı.

Mesut Bakkal benim muhatabım değil. Mesut Bakkal işiyle ilgilenecek. Sivasspor’da herkes biliyor, soyunma odasında futbolculara ana avrat küfür edip kovulduğunu. Kendi odasında şimdi kim oturuyor hepsini biliyoruz. Hastaneye başhekim olmadı. İşine bakacak. Mesut Bakkal kıraathane işini iyi bilir. Denizlispor’da çalışırken kıraathane işletiyordu. Mesut Bakkal işine baksın, işini yapsın. Mesut Bakkal benim polemiğe gireceğim bir insan değil. Rahmetliden dolayı sustum, bu konuyla ilgili konuşmadım. Mesut Bakkal benim çapımda değil. Milli takımda hocalığımızı yaptı. Senin yapacağın iş bu açıklamalar değil. Geçen yılda köy kıraathanesiydi. Son 10 yılın en iyi derecesini yaptık. Mesut Bakkal'ın bunları konuşması doğru değil.

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Çalışmalarımla ilgili plan yaparım ama geleceğimle ilgili plan yapmam.

Beni Lucescu ilgilendirmiyor. Milli takım ilgilendiriyor. Şu anda bu konuda görüş belirtmem. Kadromuz kaliteli Dünya Kupasına gidecek kapasitesi var. Ben yerli-yabancı ayrımı yapmam. Fatih Terim Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörüdür. İnsanlar Milan’a gezmeye gidemezken, o oraya gitti"

Kaynak: Ajansspor