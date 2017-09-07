Samsunspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Kayserispor'dan Ömer Kandemir ile Fortuna Düsseldorf II takımından Ahmet Cebe ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Ahmet Cebe ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Ömer Kandemir'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, transfer döneminin kapanmasına saatler kala takıma katkı yapacak oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini söyledi.

Ömer Kandemir ve Ahmet Cebe'nin de Samsunspor'a önemli katkılar sunacağını belirten Araboğlu, 2 yabancı ve 1 yerli oyuncu ile de görüşmelerin devam ettiğini, yarın bu futbolcularla sözleşme imzalamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ahmet Cebe ise Samsunspor'un önemli bir takım olduğunu ifade ederek, "Kariyerimi Samsunspor'da şampiyonluk yaşayarak tamamlamak istiyorum. Onun için buraya geldim. Umarım bu hedefimizi başarırız." dedi.

Yeni transferlerden Ömer Kandemir de farklı takımlarda oynarken Samsun deplasmanına hep çekinerek geldiklerini vurgulayarak, böyle bir takımın oyuncusu olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.