VİDA'DAN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın gündemindeki Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a övgü geldi. Hırvat oyuncu Vida, "Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum" diye konuştu.

Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Kiev'in başarılı stoperi Domagoj Vida, yaşanan süreçle ilgili Sabah Gazetesi'ne konuştu.

Dinamo Kiev'in futbolcusu olduğunu vurgulayan Vida, "Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum. Ama bu transferin bittiği, imzaların atıldığı anlamına gelmiyor" dedi.

28 yaşındaki futbolcu, "Transfer ne zaman gerçekleşir?" sorusuna, "Açık konuşmak gerekirse, bunu ben de bilmiyorum" karşılığını verdi.

Vida, Eskişehir'e geldiğinde Beşiktaşlı taraftarların havaalanında kendisine gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında sözleşmesi bitecek Vida'yı transfer dönemi bitmeden alabilmek için Dinamo Kiev'e 1 milyon Avro teklif etti. Ancak 4 milyon Avro isteyen Ukrayna kulübünü ikna edemedi.