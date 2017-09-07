LE GUEN İDDİALI

Bursaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Paul Le Guen, "İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

Le Guen, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 Eylül Pazar günü önemli ve zor bir maç oynayacaklarını söyledi.

Her zaman daha iyiye gideceklerini aktaran Le Guen, "Birçok oyuncu takıma yeni katıldı ve uyum süreci yaşandı. Milli maçlar arasında çok iyi çalıştık. Akhisar Belediyespor'a karşı zor maçlar oynadığımızı hem de onların geçen sezonun sonunda iyi bir seri yakaladığını biliyorum. Aynı zamanda alçak gönüllü olmalıyız ama ben iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Fransız teknik adam, Volkan Şen transferi hakkında sorulan soruya, "Volkan Şen'in iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Kulübün patronu değilim, sadece teknik direktörüm. Başkan da benim hangi oyuncuları istediğimi biliyor, Volkan Şen'i tanıyorum ama görüşmelerin bütün detaylarını bilmiyorum." yanıtını verdi.