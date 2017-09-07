Eto'o hırsıyla dikkati çekti!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ETO'O HIRSIYLA DİKKATİ ÇEKTİ!

Eto'o hırsıyla dikkati çekti!

Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

384 Okunma

Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipten ayrılmak istediğini açıklayan Kamerunlu yıldız Eto'o, antrenmandaki hırsıyla dikkati çekti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, sakatlıkları bulunan Sandro, Zeki Yıldırım ve Samir Nasri yer almadı.

Kaleciler Boffin, Ferhat Kaplan, Enes Sencer Şahin ile futbolcular Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Eto'o, El Kabir, Maicon, Celustka, Diego, Aydın Karabulut, Djourou ve Salih Dursun'un yer aldığı antrenmana, bu akşam 21 yaş altı takımıyla yapılacak maçta oynayacak futbolcular katılmadı.

Eto'o hırs küpü!

Koşu, pas-şut ve dar alanda taktik çalışmasının yapıldığı antrenmanda, takımdan ayrılmak isteğini açıklayan Kamerunlu golcü Samuel Eto'o hırsıyla dikkati çekti.

İdmanda, Eto'o ile teknik direktör Çalımbay'ın bir süre sohbet ettiği görüldü.

ETİKETLER #Antalyaspor
Türkiye Kupası'nda 3. turun kuraları çekildi
Futbolda birinci transfer dönemi bitiyor
Çalımbay'dan Eto'o ile ilgili flaş açıklama
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
Vainqueur için imza töreni
"VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿