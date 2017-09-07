ETO'O HIRSIYLA DİKKATİ ÇEKTİ!

Süper Lig'in 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekipten ayrılmak istediğini açıklayan Kamerunlu yıldız Eto'o, antrenmandaki hırsıyla dikkati çekti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, sakatlıkları bulunan Sandro, Zeki Yıldırım ve Samir Nasri yer almadı.

Kaleciler Boffin, Ferhat Kaplan, Enes Sencer Şahin ile futbolcular Sakıb Aytaç, Yekta Kurtuluş, Charles, Eto'o, El Kabir, Maicon, Celustka, Diego, Aydın Karabulut, Djourou ve Salih Dursun'un yer aldığı antrenmana, bu akşam 21 yaş altı takımıyla yapılacak maçta oynayacak futbolcular katılmadı.

Eto'o hırs küpü!

Koşu, pas-şut ve dar alanda taktik çalışmasının yapıldığı antrenmanda, takımdan ayrılmak isteğini açıklayan Kamerunlu golcü Samuel Eto'o hırsıyla dikkati çekti.

İdmanda, Eto'o ile teknik direktör Çalımbay'ın bir süre sohbet ettiği görüldü.