PEDRO FRANCO, TFF 1. LİG'DE

Kulüp tesislerinde düzenlenen ve Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı'nın katılımıyla Franco, kendisine 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde konuşan Çarıkçı, transferde emeği geçen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübünden Franco ile 1 yıllık kiralık anlaşma yaptıklarını belirten Çarıkçı, "Eksik olan stoper bölgemizde Pedro ile bu eksiğimizi gidereceğiz. Her şeyden önce Boluspor Kulübünün Türkiye'deki itibarı, dünyadaki itibarı, FIFA ve UEFA'da kulübümüzün mali yönden hiçbir davasının olmaması ve imajımızdan dolayı da böyle büyük transferleri halkımız ve esnafımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Çarıkçı, en büyük desteği Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'dan aldıklarına dikkati çekerek, "Rakamsal konuda fark olmasına rağmen, kendisi yakın dostumuz olduğu için bu rakamı karşıladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu transferde kendisi bizzat faydalı olmuştur. Bu transfer bize ve lige değer katar, güç katar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor'un yeni transferi Franco da kulübün hedefleri için elinden geleni yapacağını dile getirerek, "Transferin son günlerinde de olsa Boluspor'a gelme şansını sonunda buldum. Uzun süredir gerçekleşmesini istediğim bir şeydi. Amacım burada Boluspor'un hedeflerine ve takıma yardım etmek. Elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Takıma en kısa sürede katkı vermek için çalışmaya başlayacağını ifade eden Pedro Franco, "İdmanlar ve maçlarda bulduğum fırsatları değerlendirmeye çalışacağım. Umarım Süper Lig hedefine ulaşırız. Bunun için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." diye konuştu.