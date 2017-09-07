Jose Sosa, Trabzonspor'da
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JOSE SOSA, TRABZONSPOR'DA

Jose Sosa, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Milan'da forma giyen Jose Sosa ile anlaşmaya vardı.

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Trabzonspor, Milan'da forma giyen Jose Sosa ile anlaşmaya vardı.

Bordo mavili takımın Arjantinli oyuncuyla 4 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaştığı belirtildi. 

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