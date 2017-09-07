İngiltere'de transfer dönemi kısaldı
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İNGİLTERE'DE TRANSFER DÖNEMİ KISALDI

İngiltere'de transfer dönemi kısaldı

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yaz transfer dönemi lig başlamadan sona erecek.

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İngiltere Premier Lig'de gelecek sezondan itibaren yaz transfer dönemi lig başlamadan sona erecek.

Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada, gelecek sezondan itibaren yaz transfer döneminin lig başlamadan önceki perşembe günü yerel saatle 17.00'de sona ereceği bildirildi.

Bu karara göre İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın diğer büyük liglerinde transfer çalışmaları 31 Ağustos tarihine kadar devam ederken, İngiliz ekipleri rakiplerine göre daha kısa bir takvimle hareket edecek.

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho da sezon başladıktan sonra transfer döneminin devam etmesinin kulüpleri olumsuz etkilediğini belirterek tartışmalara dahil olmuştu.

Alınan karara kaç kulübün destek verdiği açıklanmadı ancak Premier Lig yönetiminin yeni bir karar alabilmesi için 20 takımdan en az 14'ünün oy vermesi gerekiyor.

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