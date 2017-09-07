İspanya güle oynaya
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İSPANYA GÜLE OYNAYA

İspanya güle oynaya

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu beşinci maçında İspanya, Macaristan'ı 87-64 mağlup etti.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu beşinci maçında İspanya, Macaristan'ı 87-64 mağlup etti.

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 22-10 önde kapatan İspanya, soyunma odasına 41-29 üstün gitti.

İkinci devrede rakibinin farkı kapamasına izin vermeyen ve üçüncü periyodu 60-46 ile geçen İspanya, karşılaşmayı 87-64 kazandı.

İspanya'da Pau Gasol, 20 sayılık performansıyla mücadelenin en skorer ismi olurken, Macaristan'da Ferenc 17 sayı kaydetti.

Öte yandan Gasol (1111 sayı), Fransız basketbolcu Tony Parker'ı (1104 sayı) geçerek bu organizasyonda tüm zamanların en fazla sayı atan ismi oldu.

5'te 5 yapan İspanya grubu lider tamamlarken, Macaristan 4. olarak son 16 turuna kaldı.

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