Kulüpler anlaştı sıra Latovlevici'de
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KULÜPLER ANLAŞTI SIRA LATOVLEVİCİ'DE

Kulüpler anlaştı sıra Latovlevici'de

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Rumen oyuncuları Iasmin Latovlevici transferi konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını, son kararı oyuncunun vereceğini söyledi.

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Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Rumen oyuncuları Iasmin Latovlevici transferi konusunda Galatasaray ile anlaştıklarını, son kararı oyuncunun vereceğini söyledi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon takıma katılan ve sol bekte görev yapan futbolcunun oynadığı süre içinde önemli katkılar sağladığını aktardı.

Latovlevici'nin sakatlığı nedeniyle bu sezon takımla maçlara çıkamadığını hatırlatan Tankut, "Galatasaray bizden Latovlevici'yi istedi, 550 bin avroya anlaşma sağlandı. Son karar oyuncunun. Latovlevici şu anda İstanbul'da. Kendisi de Galatasaray yönetimiyle görüşme halinde. Transfer Galatasaray ile oyuncunun anlaşmasına kaldı. Latovlevici'ye bize verdiği katkıdan dolayı teşekküre ediyoruz." diye konuştu.

31 yaşındaki Rumen sol bek, geçen sezon başında Gençlerbirliği'nden Kardemir Karabükspor'a gelmiş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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