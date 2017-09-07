TÜRKİYE KUPASI'NDA 3. TURUN KURALARI ÇEKİLDİ

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kupanın 3. turunda, 2. tur müsabakaları sonucu rakiplerini eleyen 33, Süper Lig'den 5, TFF 1. Lig'de yer alan 18, TFF 2. Lig'de bulunan 36 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre 19, 20 ve 21 Eylül'de oynanacak.

Eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında eşleşmeler şöyle:

Çaykur Rizespor-Nevşehirspor Gençlik

Anadolu Bağcılar-Konya Anadolu Selçukspor

Akın Çorap Giresunspor-Cizrespor

Payasspor-Amed Sportif Faaliyetler

Hatayspor-Ergene Velimeşespor

Kemerspor 2003-Sivas Belediyespor

Samsunspor-Ankara Demirspor

Bergama Belediyespor-Sarıyer

Altınordu-Sultanbeyli Belediyespor

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Gümüşhanespor

Tokatspor-Kahramanmaraşspor

Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Eyüpspor-Sakaryaspor

Sancaktepe Belediyespor-Elazığspor

Bandırmaspor-Çorum Belediyespor

Anagold 24 Erzincanspor-Eskişehirspor

Menemen Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği

Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor

Bursaspor-Tarsus İdmanyurdu

Batman Petrolspor-Göztepe

Demir Grup Sivasspor-BUGSAŞ Spor

Yeşil Bursa-Karşıyaka

Boluspor-Sinopspor

Erzin Belediyespor-Fatih Karagümrük

Mersin İdmanyurdu-Orhangazi Belediyespor

Kozan Belediyespor-Adanaspor

Gaziantepspor-Tire 1922

Muğlaspor-Etimesgut Belediyespor

Denizlispor-Düzcespor

Kızılcabölükspor-Ümraniyespor

Hacettepe-Yeni Altındağ Belediyespor

Bucaspor-Pendikspor

Adana Demirspor-Bayrampaşa

Diyarbekirspor-İstanbulspor

Şanlıurfaspor-Pazarspor

Van Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor

Balıkesirspor Baltok-Kars 36

Fethiyespor-Nazilli Belediyespor

Keçiörengücü-Silivrispor

SBS İnşaat Kırklarelispor-Niğde Belediyespor

Kastamonuspor 1966-Ofspor

İnegölspor-Evkur Yeni Malatyaspor

Kocaeli Birlikspor-Edirnespor

Afjet Afyonspor-MKE Ankaragücü

Manisaspor-Arsinspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep