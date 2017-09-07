İSMAİL KARTAL: "BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ"

Foto Albümü Ankaragücü'nde "moral yemeği" düzenlendi 4 FOTO

Ankaragücü'nde teknik heyet ve futbolcular yemekte yönetim kurulu ile bir araya geldi. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte futbolcular moral buldu.

Yiğiner: "Tek vücut olursak..."

2017-18 sezonuna güçlü ve yarışmacı bir kadroyla girmek için yönetim kurulu olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, "Güçlü ve yarışmacı bir takım oluşturduk. Birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Taraftarlara ve camiaya da çağrıda bulunan Başkanımız Mehmet Yiğiner, ”Yönetim Kurulumuz, teknik heyet ve futbolcularımız, taraftarlarımız ve camiamızla kenetlenip tek vücut olursak hedefe daha kolay ulaşırız” dedi.

İsmail Kartal: "Zevk ve keyif verecek sonuçlara imza atacağız"

Yemekte kısa bir konuşma yapan Teknik Direktör İsmail Kartal ise, “Yeni bir kadro oluşturduk. Aramıza birçok isim katıldı. Takım olabilmek ve birlikte uyum içerisinde başarıyı yakalayabilmek için zamana ve sabra ihtiyacımız var. Oyuncularımın çalışma temposundan memnunum. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Ankaragücü kısa süre sonra oynadığı futbolla izleyenlere zevk ve keyif verecek sonuçlara imza atacaktır. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Camiamız ve taraftarlarımız takımlarına güvenip, sabırla desteklesinler. Onların gurur duyacağı bir Ankaragücü geliyor. “ şeklinde konuştu.