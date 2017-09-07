LUCESCU, FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞ!

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş teknik direktörlüğü ile tanındı. Ancak Rumen hocanın bundan 41 yıl önce Fenerbahçe forması giyerek sahayı çıktığı ise pek bilinmiyor. İşte Lucescu'nun Fenerbahçe ile tanıştığı anlar...

Mircea Lucescu'nun 2 bin yılında Türk futbolseverlerin karşısına çıktı. İki yıl Galatasaray'da, iki yıl da Beşiktaş'ta teknik adamlık yaptı. Geçtiğimiz ay, milli takımın başına getirildi

Lucescu, zaman zaman verdiği sert demeçlerle de tanınıyor. Fenerbahçe ile ilgili verdiği demeçler hala hafızalardadır. Ancak Lucescu'nun Türk futbolu ilk tanışıklığı ve Fenerbahçe detayı gözlerden kaçıyor.

Fenerbahçe'nin kapısından dönmüş!

Rumen hoca bir maçlık da olsa Fenerbahçe formasını bundan 41 yıl önce giydi. Lucescu, 7 Ağustos 1976'da Fenerbahçe'nin Sovyetler Birliği'nin Dinyeper takımıyla oynadığı özel maçta hemşehrisi Radu ile birlikte denenmek için Sarı-Lacivertli formayı giydi.

Güzel futboluyla Fenerbahçe yönetiminin gözüne giren Lucescu'nun transferine karar verildi.

Dinamo Bükreş ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Ancak Romanya devlet yönetimi Lucescu'nun yurtdışına transferine izin vermedi. Böylece Lucescu'nun Türkiye'deki futbol kariyeri o yıllarda başlamamış oldu..