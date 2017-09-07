KOCAMAN'DAN COSTA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, transfer çalışmaları ve Chelsea'nin yıldız oyuncusu Diego Costa ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun transferinin son aşamaya geldiğini belirten Kocaman "Görüşmeler çok yakın gidiyordu ancak şimdi olumsuz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Tecrübeli çalıştırıcı "Forvete de takviye olabilir, kenar bölgesine de takviye olabilir. İki yönlü bir orta saha da olabilir. Benim isteğim 3 pozisyon için de birinin olması. Ama transfer olmazsa bile elimizdeki kadro yeterli." dedi.