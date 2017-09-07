CENK TOSUN, ADA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞ!

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun, İngiliz ekibi Crystal Place'dan kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili konuştu. Golcü oyuncu, "Teklif bir hafta önce verilseydi İngiltere'deydim" dedi.

26 yaşındaki futbolcu sabah gazetesine yaptığı açıklamada, kendisi için artık transfer defteri kapandığını belirtti.

Lig şampiyonluğuna odaklandığını belirten Cenk Tosun, bu sezon Avrupa'da da kupa kaldırmak istediğini kaydetti.

Crystal Place, geçtiğimiz günlerde Cenk için Beşiktaş'a 13 buçuk milyon Avro önermiş ancak ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.