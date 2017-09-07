YENİ MALATYASPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ravcı, İnönü Stadı'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini söyledi.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarının başladığını, Khalid Boutaib ve Sadio Diallo'nun milli maçları nedeniyle antrenmana katılmadığını ifade eden Ravcı, "Onlar da gelecek. Şu an çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir sorun, sıkıntı ve sakatlık yok. Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." dedi.

Ravcı, gazetecilerin transfer çalışmalarını sorması üzerine de "Söylentilere çok fazla kulak asmayın, bir santrafor ihtiyacımız var. Son güne kadar her şey olabilir. Transfer konusunda çalışma devam ediyor. İnşallah kalan süre içerisinde yeni bir transferi daha takıma kazandıracağız. Santrfor mevkisinde bir oyuncuya ihtiyacımız var, onu bitirmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah transfer dönemi bitmeden yetiştiririz." diye konuştu.