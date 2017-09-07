RANTİE, KEHİNDE VE TUGAY'IN CEZALARI AÇIKLANDI

Başkent ekiplerinin oyuncuları kızarınca PFDK'dan cezalar da gecikmedi.
Son hafta karşılaşmalarında kırmızı kart gören Gençlerbirliği'nde Rantie 3, Ankaragücü'nde Kehinde 3 ve Osmanlıspor'da Tugay Kacar 1 maç ceza aldı.
PFDK'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.09.2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu TOKELO ANTHONY RANTIE'nin, 27.08.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE'in, 27.08.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu TUGAY KACAR'ın, 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
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