Rantie, Kehinde ve Tugay'ın cezaları açıklandı
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RANTİE, KEHİNDE VE TUGAY'IN CEZALARI AÇIKLANDI

Rantie, Kehinde ve Tugay'ın cezaları açıklandı

PFDK kararları açıklandı. Son hafta karşılaşmalarında kırmızı kart gören Gençlerbirliği'nde Rantie, Ankaragücü'nde Kehinde ve Osmanlıspor'da Tugay Kacar'ın kaç maç ceza aldığı da kamuoyuna duyuruldu.

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Başkent ekiplerinin oyuncuları kızarınca PFDK'dan cezalar da gecikmedi.

Son hafta karşılaşmalarında kırmızı kart gören Gençlerbirliği'nde Rantie 3, Ankaragücü'nde Kehinde 3 ve Osmanlıspor'da Tugay Kacar 1 maç ceza aldı.

PFDK'dan yapılan açıklama ise şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 06.09.2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu TOKELO ANTHONY RANTIE'nin, 27.08.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu OLANREWAJU MUHAMMED KEHINDE'in, 27.08.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500 TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,

OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu TUGAY KACAR'ın, 26.08.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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