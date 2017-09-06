OSMANLISPOR'DA KALECİ MELE "20" DEDİ!

Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Pazar günü sahasında Göztepe’yle karşılaşacak alan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını yaptığı taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdü.
Osmanlıspor, Göztepe maçının taktiklerini çalıştı.
Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında Pazar günü saat 17:00’da Osmanlı Stadı’nda Göztepe’yi ağırlayacak olan Başkent ekibi, bugün yaptığı tek antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi.
Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretindeki antrenman yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü. Futbolcular antrenmana ısınma koşusuyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam edilen antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda pas çalışmasına geçildi.
Taktiğe yönelik çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip daha sonra kanatlardan orta, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenmanı sonlandırdı.
Antreman bitiminde ise Ankaragücü’ne kiralık olarak gidecek olan Uruguaylı genç kaleci Santiago Mele’nin 20. yaş günü kutlandı.
Genç kaleci, doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra Teknik Direktör Bülent Uygun’un elinden doğum günü pastasından yedi.