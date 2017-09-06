Vedat Muriqi ve Tokelo Rantie antrenmana katılmadı
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VEDAT MURİQİ VE TOKELO RANTİE ANTRENMANA KATILMADI

Vedat Muriqi ve Tokelo Rantie antrenmana katılmadı

Trabzonspor hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü.

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Trabzonspor hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını bu akşam gerçekleştirdiği tek antrenmanla sürdürdü.

Antrenmana ısınma koşusu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra taktik antrenmana geçti.

Dar alanda top kapma ve top kontrol çalışması yapan başkent ekibi son bölümde dar alanda çift kale maç ile günü noktaladı.

Taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenmanda tedavisi süren Scekic takımdan ayrı çalışmalarına devam ederken, milli takımdan dönen Palitsevich de takımdan ayrı çalıştı.

Milli takımda olan Vedat Muriqi ve Tokelo Rantie antrenmanda yer almadı.
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