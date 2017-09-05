Ankaragücü, "Umut"una kavuştu
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ANKARAGÜCÜ, "UMUT"UNA KAVUŞTU

Ankaragücü, "Umut"una kavuştu

Ankaragücü, altyapısından yetiştiği Mehmet Umut Nayir'i Osmanlıspor'dan 1 yıllığına kiralayarak golcü sorununu çözdü.

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Ankaragücü altyapısından yetişen Mehmet Umut Nayir, akşam saatlerinde yapılan görüşmenin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Mehmet Yiğiner ile görüştükten sonra sözleşme imzalayan Umut, ”Doğup büyüdüğüm kulübüme geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Şimdiden taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bana güvenenleri mahçup etmeyeceğim” dedi.

Umut’un transferiyle kadronun daha da güçlendiğini söyleyen Mehmet Yiğiner, ”Umut altyapımızdan yetişen sevdiğimiz ve yetenekli bir kardeşimiz. İnşallah oynadığı futbolla bize çok katkı yapacak, umut’un transferinde gerekli kolaylığı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek’e teşekkür ediyoruz" dedi.

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