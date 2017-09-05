SAMSUNSPOR’DA LARBİ 7 AY YOK!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’da, Sochaux takımından transfer edilen Mohamed Larbi’nin sakatlanması ve sahalardan 7 ay uzak kalacak olması şok etkisi yaptı.



Pazar günü ligin 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak olan Samsunspor, çalışmalarına Teknik Direktör Alpay Özalan yönetiminde Samsun Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Düz koşu, ısınma hareketleri, pas ve taktik çalışması ile başlayan antrenman, gol çalışmasının ardından sonlandı.



Öte yandan sezon başında büyük umutlarla Fransa’nın Sochaux takımından transfer edilen 30 yaşındaki Tunuslu 10 numara Mohamed Larbi’nin sol ön çapraz bağlarında yırtık olduğu açıklandı. Futbolcuların yaşayabileceği en kötü sakatlıklardan biri olarak dikkat çeken sakatlık sonrasında Larbi’nin sahalara dönmesinin 7 ayı bulabileceği açıklandı. Larbi bu sezon sadece 1 maçta 46 dakika görev alabilmişti.



Samsunspor’dan şınav cezalı neşeli idman



Kırmızı-beyazlılar, bu sabahki antrenmanda oldukça neşeli gözüktü. Alpay Özalan yönetiminde çalışan futbolcular, yan sahada ısınma hareketleri gerçekleştirirken, neşeli anlar da yaşandı. Ellerindeki çubuklarla çember şeklinde dönen futbolcular, antrenörün düdüğüyle beraber yanındaki arkadaşının elindeki çubuğu düşürmeden tutmaya çalıştı. Çubuğu tutamayan futbolculara 3’er şınav cezası verildi. Ceza alan futbolcular şınav çekerken, bu durum diğer futbolcular arasında gülüşmelere neden oldu.