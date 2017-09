KHALİD VE SADİO MİLLİ TAKIMLARININ GÖZDESİ

Dünya Kupası elemeleri maçları için ülkelerinin milli takımlarında bulunan Faslı Khalid Boutaib ve Gineli Sadio Diallo eleme maçlarında ilk on birde şans buldular. Dirar ve Belhandalı Fas’ın Mali ile oynadığı müsabakaya on birde başlayan Khalid Boutaib sahada 81 dakika kaldı. Fas’ın 6-0 kazandığı maçta gol atamayan Khalid performansıyla alkış aldı.



Evkur Yeni Malatyaspor’un bir diğer futbolcusu Sadio Diallo da milli takımında sahaya as kadroda çıktı. Gine Milli Takımı’nın Libya’ya 1-0 yenildiği maçta ilk on birde mücadele eden Sadio, sahada 90 dakika kaldı. Orta saha oyuncusu Sadio, müsabakada başarılı bir performans sergiledi.



İki oyuncunun da Evkur Yeni Malatyaspor’un pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maça yetişeceği belirtildi.