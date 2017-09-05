Slovenya, İzlanda'yı farklı geçti
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SLOVENYA, İZLANDA'YI FARKLI GEÇTİ

Slovenya, İzlanda'yı farklı geçti

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu maçında Slovenya, İzlanda'yı 102-75 yendi.

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu maçında Slovenya, İzlanda'yı 102-75 yendi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan maçta İzlanda ile Slovenya karşı karşıya geldi. Grupta hiç galibiyeti bulunmayan İzlanda'nın ilk çeyreği 25-23 önde kapattığı mücadelenin ikinci periyodunda rakibini 18 sayıda tutan Slovenya, soyunma odasına 60-43 üstün gitti.

Rakibi karşısındaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Slovenya, üçüncü periyodunu 81-59 önde tamamladığı maçtan 102-75 galip ayrıldı.

Gruptaki dört maçını da kazanan Slovenya 8 puanla liderliğini sürdürürken, henüz galibiyeti bulunmayan İzlanda son sırada yer alıyor.

Slovenya'da 21 sayı üreten Goran Dragic, maçın en skorer ismi oldu.

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