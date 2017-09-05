ECA'NIN YENİ BAŞKANI AGNELLİ

Avrupa Kulüpler Birliğinin (ECA) yeni başkanı İtalyan Andrea Agnelli oldu.
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen ECA Genel Kurulu'nda, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un da başkanlığını yapan 41 yaşındaki İtalyan futbol adamı Agnelli başkanlık görevine getirildi.
Birliğin başkanlığını kurulduğu 2008 yılından bu yana Alman Karl-Heinz Rummenigge yapıyordu. 61 yaşındaki Rummenigge, geçen ay yaptığı açıklamada, başkanlığa yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.
ECA'nın 53 ülke federasyonundan toplam 220 üyesi bulunuyor.