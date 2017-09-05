VAİNQUEUR İÇİN İMZA TÖRENİ

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, İtalya ekibi Roma'dan 3 yıllığına renklerine bağladığı William Vainqueur için imza töreni düzenledi.

Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Şefik Öz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende, Vainqueur'ü kırmızı-beyazlı takıma dahil ettiklerini söyledi. Vainqueur'ün başarılı kariyerine bundan sonra Antalyaspor'da devam edeceğini aktaran Öz, "Vainqueur, kendisine yapılan tüm tekliflere rağmen Antalya'yı tercih etti." dedi.

28 yaşındaki Fransız futbolcu ise Antalyaspor'a transfer olduğu için çok mutluluk duyduğunu dile getirdi. Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Vainqueur, "İki gün önce gelmeme rağmen Antalya'yı çok sevdim. Sahada olacağım için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Defansif orta saha oyuncusu Vainqueur, Galatasaray'ın da kendisiyle ilgilendiğini açıklarken, kadrosunda Samuel Eto'o, Samir Nasri, Jeremy Menez gibi kariyerli oyuncular olan Antalyaspor'un vizyonunun kendisini buraya çektiğini vurguladı.

Takımda 19 numaralı formayı giyeceğini, kendisini fiziken hazır hissettiğine dikkati çeken Vainqueur, bu haftaki Galatasaray maçına yüzde 100 hazır hale gelip, sahada görev almak istediğini söyledi.

Eski takımıyla ABD'de iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini aktaran William Vainqueur, "Profesyonel futbolcuyum. Oynadığım takımda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Öz ile Antalyaspor'un daha önce 3 yıllık sözleşme imzaladığı Vainqueur, gazetecilere poz verdi.

Törene, Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Söylemez ve Haldun Kilit de katıldı.

Futbola, Fransa temsilcisi Nantes'ın altyapısında başlayan William Vainqueur, Belçika'nın Standard Liege, Rusya'nın Dinamo Moskova, İtalya'nın Roma ve Fransa'nın Olympique Marsilya ekiplerinde forma giydi.

Kariyeri boyunca 304 maça çıkan Fransız oyuncu, 9 gol attı. Vainqueur, geçen sezon kiralık olarak Olympique Marsilya'da 33 karşılaşmada oynadı.