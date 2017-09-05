Adanaspor'da galibiyet hesapları
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ADANASPOR'DA GALİBİYET HESAPLARI

Adanaspor'da galibiyet hesapları

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, 4. haftada Gazişehir Gaziantep'le deplasmanda yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, 4. haftada Gazişehir Gaziantep'le deplasmanda yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Kılıç, Ümraniyespor'u 2-1 yenerek lige verilen araya moralli girdiklerini, oyuncuların Gazişehir Gaziantep maçı için de istekli ve arzulu çalıştığını ifade etti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı çok iyi değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Kılıç, "Bütün dikkatimizi Gazişehir Gaziantep maçına çevirdik. Oyuncularım istekli ve arzulu bir şekilde çalışıyor. Rakibimiz sezon başından bu yana istediği çıkışı bir türlü yakalayamadı. Bu sebepten bize karşı agresif ve baskılı bir futbol ortaya koyacaklar. Biz de kontrollü ve istekli oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Gaziantep'e 3 puan için gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Adanaspor'un sezon başı renklerine bağladığı tecrübeli golcüsü Bahattin Köse ise takımın moralli olduğunu, Gaziantep deplasmanından da 3 puanla ayrılmayı istediklerini kaydetti.

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