BOCCEDE İKİ MADALYA

Kadın Milli Bocce Takımı, Avrupa Bocce (Volo) Şampiyonası'nda iki bronz madalya elde etti.
İtalya'nın Saluzzo kentinde gerçekleştirilen şampiyonada röle kategorisinde yarışan İnci Ece Öztürk-Necla Şahin çifti, ilk turda 38 sayı toplayarak son 4'e kaldı. Milliler, yarı finalde 34 sayıda kalınca, final şansını yitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Basamak kategorisinde İnci Ece Öztürk, ilk turda 38 sayı elde ederek ilk sıraya yerleşti ve yarı finale yükseldi. Yarı final mücadelesinde aynı performansı sergileyemeyen Ece, 33 sayıda kalarak bronz madalya kazandı.
Avrupa Şampiyonası'nda uluslararası Türk hakem Bayram Çalık da görev yaptı.