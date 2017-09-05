Türkiye'nin rakibi Belçika
﻿
Site İçi Arama
﻿

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELÇİKA

Türkiye'nin rakibi Belçika

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek.

243 Okunma

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Sırbistan yenilgisi sonrası yara sarmak isteyen Türkiye, Belçika'yı mutlak yenmek istiyor.

A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya’ya 76-73’lük skorla mağlup olmuş, ardından Büyük Britanya’yı 84-70 yenmeyi başarmış, son olarak ise Sırbistan 80-74 mağlup olmuştu. Millilerimizin bu akşam karşılaşacağı rakibi Belçika’nın ise 3 maçta tek galibiyeti bulunuyor.

ETİKETLER
Ankaragücü, "Umut"una kavuştu
2
Gençlerbirliği'nin zorlu 5 haftası
1
Cengiz Topel Yıldırım'ın acı günü
Selçuk Çetin, Bakkal'a "Başarılar" diledi
Başkent ekipleri artık "Galibiyet" istiyor
1
Ankaragücü'nde Korcan Çelikay seferberliği
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿