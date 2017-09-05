TÜRKİYE'NİN RAKİBİ BELÇİKA

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında bu akşam Belçika ile karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.
Sırbistan yenilgisi sonrası yara sarmak isteyen Türkiye, Belçika'yı mutlak yenmek istiyor.
A Milli Takımımız, grubundaki ilk maçında Rusya’ya 76-73’lük skorla mağlup olmuş, ardından Büyük Britanya’yı 84-70 yenmeyi başarmış, son olarak ise Sırbistan 80-74 mağlup olmuştu. Millilerimizin bu akşam karşılaşacağı rakibi Belçika’nın ise 3 maçta tek galibiyeti bulunuyor.