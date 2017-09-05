Gençlerbirliği'nin zorlu 5 haftası
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN ZORLU 5 HAFTASI

Gençlerbirliği'nin zorlu 5 haftası

Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken, sezona kötü başlangıç yapan Gençlerbirliği'ni zorlu bir fikstür bekliyor.

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Süper Lig'de 3 hafta geride kalırken, sezona kötü başlangıç yapan Gençlerbirliği'ni zorlu bir fikstür bekliyor.

Teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılmasının ardından takımı Mesut Bakkal'a emanet eden ligin son sırasındaki başkent ekibi, yükselişe geçebilmek için mücadele edecek.

Ligin 4. haftasında 10 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak kırmızı-siyahlılar, sonrasında da zorlu maçlara çıkacak.

Beşinci haftada yine deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Gençlerbirliği, 6. haftada sahasında, şampiyonluk yarışı veren takımlardan Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Ligin 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek Ankara temsilcisi, 8. haftada ise bir diğer şampiyonluk adayı Beşiktaş ile Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği, 3 hafta sonunda elde ettiği bir puan ve averajla ligin son sırasında bulunuyor.

 
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1
GB
5 Eylül 201718:30
"Zorlu fikstür" kısmen doğru. Peki kolay bölümünde hangi takımlar var. Zorlu bölümde Kontaspor, Karabükspor, Göztepe, Akhisarspor var değil mi ? Peki daha sonraki Alanyaspor, Bursaspor, Antalyaspor daha rahat puan alacağımız takımlar mı ? Kendimizi kandırmayalım, bu kadro ile 3 puanı zor görürüz. Altımıza belki Sivasspor'u alabiliriz, fazlası hayaldir. Kendimizi acı sona hazırlayalım !
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