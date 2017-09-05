CENGİZ TOPEL YILDIRIM'IN ACI GÜNÜ

Ankaragücü'nün eski başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım’ın ağabeyi Fikret Kemal Yıldırım (64) trafik kazasında yaşamını yitirdi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri olan Yıldırım, Antalya’nın Alanya ilçesinde eşiyle sabah yürüyüşteyken, iki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Yıldırım’ın eşi ise kazada hafif yaralandı.

64 yaşında ve iki çocuk babası olan Fikret Kemal Yıldırım birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev aldı. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev yapan ve insan hakları aktivisti olan Yıldırım’ın cenazesi bugün Ankara’ya getirilecek. Yıldırım’ın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Klasspor ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet ve Yıldırım ailesine başsağlığı diliyoruz.