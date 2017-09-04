ARDA'DAN AYRILIK İDDİALARINA CEVAP

Milli futbolcu Arda Turan, Beyaz TV canlı yayınında kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi.

Ukrayna maçında yedek kulübesinde elinde telefon ile görüntülendiği fotoğraf hakkında konuşan Arda Turan, "O fotoğrafı koyup, hiç oyuna girmemiş oyuncuları konuşmak doğru değil. Maçtan 2 saat önce çekildi o fotoğraf dedi.

Yıldız futbolcu, Galatasaray’a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getirdi.

Barcelona’da mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "3 senelik kontratım var ve burada çok mutluyum. Galatasaray benim evim, bir gün mutlaka orada forma giymek isterim ama taraftarın beni Galatasaray’da görmek istemediğini biliyorum. Kimse merak etmesin, Barcelona’da aslanlar gibi oynarım." dedi..

Arda Turan, kadroya sonradan dahil edilen Oğuzhan Özyakup'u milli takıma kendisinin aldırmadığı yönünde çıkan haberleri de yalanladı.

Milli futbolcu, "Benim ne haddime Oğuzhan ile ilgili yorum yapmak. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.