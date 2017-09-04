Hırvatistan'da sakatlık şoku
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HIRVATİSTAN'DA SAKATLIK ŞOKU

Hırvatistan'da sakatlık şoku

Salı günü A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da sakatlık şoku yaşanıyor. 

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Salı günü A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Hırvatistan'da sakatlık şoku yaşanıyor. 

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Ivan Rakitic'in sakatlığı nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

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