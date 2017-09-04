ÖZBEK: "HEDEFİMİZ, PUAN VE GOL REKORU KIRMAK"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hürriyet Gazetesi'ne takımın yükselişi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Başkan Özbek, ''İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum, yönetim olarak çok keyifliyiz. Görevimizi yapmanın huzuru var. 34 hafta boyunca Galatasaraylıların bayram yapmasını diliyoruz’’

dedi.

Teknik Direktör Tudor'a güvenini de dile getiren Özbek, genç teknik adamın yüksek performansına şaşırmadığını belirtti.

Özbek, 'Tudor'un Galatasaray'a çok fayda sağlayacağını ilk geldiği günden beri gördüm. Mühim olan onun çalışabileceği kadroyu yapmaktı. Scout ekibi ile yaptığımız çalışmalar iyi sonuç verdi. ''Tudor, kulübe uzun yıllar hizmet edebilecek bir teknik adam...'' şeklinde konuştu.

''Galatasaray sezona her zaman şampiyonluğun en büyük adayı olarak başlar.’’ sözleriyle iddiasını ortaya koyan Başkan, ''Hedefimiz, puan ve gol rekoru kırmak.’’ dedi.

Kulübün mali yapısı ile ilgili de açıklamalar yapan Özbek, ''Mali yapı olmadan sportif başarıyı hayal etmek çok yanlış. Belli bir ölçüde bu yapıyı düzelttik ama biraz daha yol var. Mali bağımsızlık alınınca gerçekten rahatlayacağım.'' ifadelerini kullandı.