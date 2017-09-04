FENERBAHÇE'DEN TRANSFER ATAĞI

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı.

Forvet ve kanat oyuncusu için girişimlerini sürdüren yönetimin gündeminde farklı isimler var. Sarı lacivertliler, Palmeiras'ın kanat oyuncusu Dudu ve Everton'ın forveti Niasse ile Atletico Madrid'in genç oyuncuları Vietto ve Gaitan için temaslarda bulunuyor.

Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle Fenerbahçe bu oyuncular için kiralık formülünü gündeme getirdi. Arjantinli sağ açık Gaitan için Atletico Madrid'in 15 milyon avro bonservis bedeli istemesi bu transferi zora sokuyor.

Atletico Madrid, Vietto ile birlikte Gaitan için önerilen kiralık formülünü de değerlendiriyor. Vietto, geçen sezonu da kiralık olarak Sevilla'da geçirmişti.

Palmeiras, maliyeti 6 milyon avro'yu bulan Dudu'yu bonservisi ile satmak istiyor. Everton ise Oumar Niasse'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.