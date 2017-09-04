Beşiktaş rotayı Lichtsteiner'e çevirdi
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BEŞİKTAŞ ROTAYI LİCHTSTEİNER'E ÇEVİRDİ

Beşiktaş rotayı Lichtsteiner'e çevirdi

Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde sağ bek transferi için adım atacak.

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Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde sağ bek transferi için adım atacak.

Sakatlığı süren Gökhan Gönül'ün yokluğunda Adriano, Medel ve Necip Uysal gibi isimler ilk aşamada bu bölgede değerlendirilecek. Gökhan'ın yanına bir sağ bekin daha rotasyonda olmasını isteyen yönetim Stephan Lichtsteiner ile ilgileniyor.

İtalyan basınına göre Beşiktaş, Juventuslu futbolcu için 8 Eylül'e kadar girişimde bulunacak. 2011 yılından bu yana Juventus forması giyen 33 yaşındaki oyuncu, takımının Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemişti. Onun yerine Galatasaray'ın gündemindeki Kwadwo Asamoah'ı listeye alınmıştı. 

Beşiktaş'ın gündeminde Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz'un da bulunduğu belirtiliyor.  

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