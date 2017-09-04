MACARİSTAN, ÇEKYA'YA GÖZ AÇTIRMADI

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçında Macaristan, Çekya'yı 85-73 yendi.

Romanya'nın Cluj Napoca kentindeki Polyvalent Spor Salonu'nda oynanan C Grubu mücadelesinde Macaristan ile Çekya karşı karşıya geldi.

Hücumda etkili performans sergileyen Macaristan, mücadelenin ilk çeyreğini 23-16 önde kapattı. İkinci periyotta savunmasını sertleştirerek aradaki skor farkını açan Macarlar, soyunma odasına 44-33 önde gitti.

İkinci yarıda daha planlı ataklar yapan Çekya karşısında skor farkının azalmasına izin vermeyen Macaristan, üçüncü çeyreği de 66-58 önde geçti. Karşılıklı basketlerle geçen mücadelenin son periyodunun ardından Macaristan, Çekya'yı 85-73 mağlup etti.

Bu skorla Macaristan, C Grubu'ndaki ilk galibiyetini alırken, Çekya ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Macaristan'dan Adam Hanga, 31 sayıyla maçın en skoreri olurken, galibiyette baş rolü oynadı. Çekya'da ise 18'er sayı ile oynayan Tomas Satoransky ile Lukas Palyza'nın performansı, galibiyet için yeterli olmadı.