VAN PERSİE: "6 YILDA 6 TEKNİK ADAM İLE ÇALIŞTIM"

İki yıl aradan sonra Dick Advocaat'ın milli takıma çağırdığı ve sakat sakat kampa gittiği için eleştirilen Robin Van Persie, İngiliz Mirror gazetesine açıklamalar yaptı.

Arsenal'de Wenger ile 10 yıl çalışan Van Persie, Manchester United'a imza atarken Alex Ferguson'un ''3 yıl daha buradayım'' dediğini ancak 1 yıl sonra emekli olduğunu söyledi.

Uçan Hollandalı, Ferguson'dan sonra 6 yılda 6 teknik adam ile çalışmanın çılgınlık olduğunu ve bunun performansını olumsuz etkilediğini kaydetti.

Van Persie, Arsenal'den ayrılmasının bir hata olarak görünmesine rağmen bundan pişmanlık duymadığını belirtti.

''Daha önce 40 yaşına kadar futbol oynamak istiyorum'' dediğini hatırlatan yıldız oyuncu, artık bu düşüncede olmadığını dile getirdi.

Hollanda Teknik Direktörü Advocaat'ın, gruptaki zorlu maçlarda tecrübesinden faydalanmak için kadroya çağırdığı Robin van Persie, Fransa'ya yenildikleri maçta dizinden sakatlanmıştı.

Önümüzdeki ay Belarus ve İsveç maçlarında da kadroya çağrılması beklenen yıldız futbolcu, milli takıma gol rekorunu geliştirmek için değil, takımın 2018 Dünya Kupası'na katılmasına yardımcı olmak için geldiğini vurguladı.

Uçan Hollandalı, milli takımla dünya kupasında mücadele etmeyi de çok istediğini sözlerine ekledi.