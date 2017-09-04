"BOLT'A BENZETİLMEK BENİ KORKUTMUYOR"

Londra 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Ramil Guliyev, Milliyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Şampiyonada altın madalya kazanmasıyla ilgili "Artık zamanı gelmişti" diyen Guliyev, "İnşallah bu son altın madalyamız olmaz. Daha çok kazanırız" şeklinde konuştu.

Milli sporcu, Türkiye’de ‘yeni Bolt’ olarak gösterilmesini de değerlendirdi.

"Yeni Bolt değilim ama Bolt’a benzetilmek beni korkutmuyor. Çünkü aynı tempoda çalıştığım sürece yeni başarıların geleceğini biliyorum" ifadesini kullandı.

Ramil Guliyev, 2020 yılında Tokyo'da düzenlenecek yaz olimpiyat oyunları'nda da madalya altın madalyayı hedeflediğini söyledi.