SELÇUK ÇETİN, BAKKAL'A "BAŞARILAR" DİLEDİ

Foto Albümü Selçuk Çetin, Bakkal'a "Başarılar" diledi 6 FOTO

Üç günlük izinin ardından ligdeki Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bu akşam gerçekleştirdiği tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve topla ısınma ile başlayan futbolcular ikinci bölümde dar alanda yaptığı taktik çalışma ile devam etti.

Yaklaşık bir saat kırk beş dakika süren antrenman dar alan ve tam sahada gerçekleştirilen taktik çalışmanın ardından yapılan koşu çalışmasıyla son buldu.

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Antrenmana milli takımlarda bulunan Vedat Muriqi, Tokelo Rantie ve Siarhei Palitsevich’in yanı sıra tedavisine devam edilen Aleksandar Scekic katılmadı.

Antrenman sonrasında Gençlerbirliği taraftarları , teknik direktör Mesut Bakkal’a çiçek vererek başarılar dileğinde bulundu.

Daha sonra Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibi teknik direktör Mesut Bakkal’a başarılar diledi ve futbolculara baklava ikram etti.