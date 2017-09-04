Ankaragücü'nden ayrılacakların isimleri netleşiyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDEN AYRILACAKLARIN İSİMLERİ NETLEŞİYOR

Ankaragücü'nden ayrılacakların isimleri netleşiyor

Ankaragücü’nde transferler tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak oyuncuların isimleri de belli olmaya başladı.

6726 Okunma

Ankaragücü’nde transferler tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak oyuncuların isimleri de belli olmaya başladı.

Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal’ın hafta içinde basın toplantısında yaptığı, ‘Takıma gelen olduğu gibi takımdan gidenler de olabilir’ şeklindeki açıklamasının ardından gözler giden oyuncuların isimlerine çevrildi.

Başkent ekibine imza atması an meselesi olan Tonia Tisdell ve Mehmet Umut Nayir'in ve bir yabancı stoperin takıma katılmasının ardından hem kadronun şişkinliği hem de yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncuların Ankaragücü'nden ayrılması gerekiyor.

İsmail Kartal’ın Elazığspor maçının ardından yönetime verdiği geniş çaplı raporda, yabancı isimlerden Dieng, Kibong ve yerli isimlerden Sercan Kaya ve Alaattin Okumuş’un takıma yeteri kadar fayda sağlayamayacağı belirtildiği iddia edildi.

Sezon başından Konyaspor’dan gelen Kibong ve Medipol Başakşehir’den kiralık olarak transfer edilen Dieng, geride kalan 3 maçta ortaya koyduğu performans ile eleştirilerin odağı olmuştu.

Adana Demirspor’dan transfer edilen Sercan Kaya ise henüz ilk 11’de başlamazken ilk iki maçta sonradan oyuna girerek belli bir süre aldı. Orta saha oyuncusu ile Altay’ın yakından ilgilendiği öğrenildi.

Gençlerbirliği’nden kiralık olarak transfer edilen 22 yaşındaki Alaaddin Okumuş,  ligdeki ilk 3 maçta sadece 14 dakika süre aldı. Genç sağ bek oyuncusu ile eski takımı Hacettepe’nin ilgilendiği ifade edildi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER
1
Vassell, Ankaragücü yıllarını anlattı
1
Mehmet Umut Nayir, Ankaragücü'nde mi?
1
Lucescu'dan yabancı futbolcu eleştirisi
2
İsmail Kartal: "Aramıza 1-2 oyuncu daha katılacak"
4
Doka resmen Ankaragücü'nde
6
Gökçek: "Ankaragücü'ne Osmanlıspor yardım yapacak"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Ismetpasali
4 Eylül 201713:40
Hoca hergun topcularla birlikte onlari izliyor demekki bu oyuncularda yeteri kadar hirs ve Arzu goremedi. Dieng potansiyel ama yeterince kendini zorlamiyor gibiydi, Kibbong ilk macta takimin en iyisiydi sonra 2 mactir yatiyor, Oburu bu lige yetersiz vede hafif kalirdi belli etti..Biraz kasar oyuncu lazim bize zaten yol yakinken iyi olmus. Sezon ici sac bas yolmayiz bari
2
Ankaragüçlü
4 Eylül 201709:04
Fazladan maaş ödemekten iyidir
1
Cankirili Simsar Seco
4 Eylül 201702:12
Yaz boz tahtasina döndük sonu hayirli olsun emeksiz ekmek yok..sadece sezon baslamis 3 mac oynanmis hala takimdan adam gonderiliyor yeniler geliyor. Transfer sezonu bitsede takimdaki oyuncularda sirada kim var diye sorgulamadan huzurla oynasalar..taraftarda rahat etse sezona odaklansak artik.
﻿