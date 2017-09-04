ANKARAGÜCÜ'NDEN AYRILACAKLARIN İSİMLERİ NETLEŞİYOR

Ankaragücü’nde transferler tüm hızıyla devam ederken takımdan ayrılacak oyuncuların isimleri de belli olmaya başladı.

Sarı-Lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal’ın hafta içinde basın toplantısında yaptığı, ‘Takıma gelen olduğu gibi takımdan gidenler de olabilir’ şeklindeki açıklamasının ardından gözler giden oyuncuların isimlerine çevrildi.

Başkent ekibine imza atması an meselesi olan Tonia Tisdell ve Mehmet Umut Nayir'in ve bir yabancı stoperin takıma katılmasının ardından hem kadronun şişkinliği hem de yabancı kontenjanı nedeniyle bazı oyuncuların Ankaragücü'nden ayrılması gerekiyor.

İsmail Kartal’ın Elazığspor maçının ardından yönetime verdiği geniş çaplı raporda, yabancı isimlerden Dieng, Kibong ve yerli isimlerden Sercan Kaya ve Alaattin Okumuş’un takıma yeteri kadar fayda sağlayamayacağı belirtildiği iddia edildi.

Sezon başından Konyaspor’dan gelen Kibong ve Medipol Başakşehir’den kiralık olarak transfer edilen Dieng, geride kalan 3 maçta ortaya koyduğu performans ile eleştirilerin odağı olmuştu.

Adana Demirspor’dan transfer edilen Sercan Kaya ise henüz ilk 11’de başlamazken ilk iki maçta sonradan oyuna girerek belli bir süre aldı. Orta saha oyuncusu ile Altay’ın yakından ilgilendiği öğrenildi.

Gençlerbirliği’nden kiralık olarak transfer edilen 22 yaşındaki Alaaddin Okumuş, ligdeki ilk 3 maçta sadece 14 dakika süre aldı. Genç sağ bek oyuncusu ile eski takımı Hacettepe’nin ilgilendiği ifade edildi.