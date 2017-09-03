Mehmet Umut Nayir, Ankaragücü'nde mi?
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MEHMET UMUT NAYİR, ANKARAGÜCÜ'NDE Mİ?

Mehmet Umut Nayir, Ankaragücü'nde mi?

Sarı-Lacivertli ekip, daha önce Osmanlıspor’a bonservisi ile gönderdiği golcü oyuncuyu tekrar bünyesine katmak için hem kulübü hem de kendisi ile yaptığı görüşmelerde büyük bir aşama kat etti.

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Transfer döneminin son günleri yaklaşırken Ankaragücü’nde golcü arayışları sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in “Osmanlıspor’un golcüsü Mehmet Umut Nayir’i Ankaragücü’ne vereceğiz” ifadesinin ardından iki kulüp arasındaki görüşmeler hız kazandı.

Sarı-Lacivertli ekip, daha önce Osmanlıspor’a bonservisi ile gönderdiği golcü oyuncuyu tekrar bünyesine katmak için hem kulübü hem de kendisi ile yaptığı görüşmelerde büyük bir aşama kat etti.

Umut ile anlaşma "Tamam"

Ankaragücü yöneticilerinin, yuvasına dönmesini istediği Umut Nayir ile yaptığı bire bir görüşmede, bir sorun olmadığı ve her konuda anlaşıldığı öğrenildi.

Ankaragücü ve Osmanlıspor’un yöneticiler arasında yapılan pazarlıkta ise ufak anlaşmazlıklar olduğu bildirildi. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in oyuncuyu bonservisi ile istediği ifade edilirken, Osmanlıspor yöneticilerinin ise 24 yaşındaki oyuncu ile sözleşme uzatıp kiralık gönderme teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.

Ankaragücü, bonservisi ile istiyor

Ankaragücü’ne dönmek için gün sayan Mehmet Umut Nayir’in Osmanlıspor ile 2 sezon sonra bitecek sözleşmesini uzatma teklifine sıcak bakmadığı iddia edilirken, Sarı-Lacivertli yöneticilerinin oyuncuyu bonservisi ile almak için direteceği öğrenildi.

Büyük bir aksilik olmazsa yeni sezonda Ankaragücü forması giyecek olan Mehmet Umut Nayir, daha önce Sarı-Lacivertli forma ile ligde çıktığı 69 maçta 29 gol atmıştı. 2014-15 sezonunun devre arasında Ankaragücü’nden ayrılan golcü oyuncu sırasıyla Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe formalarını giydi.

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Cankirili Simsar Seco
4 Eylül 201701:51
Super lige demir atacaktin. 3 ay once bizi begenmiyordun. Tilkinin dönüp dolasip gelecegi yer kurkcu dukkaniymis demekki..Hayirli olsun bu sene 20 golu gecersin insallah
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