HÜSEYİN ÖZUYSAL: "AVRUPA'DA HEDEFİMİZ FİNAL"

Yıllardır başkent sporu başta olmak üzere Türk voleybol tarihine imzasını atan Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özuysal, bayram sohbetinde Milliyet Gazetesi’nden Orhan Kemal Erkılıç’a açıklamalarda bulundu...

Bayramları diğer günlerden ayırarak bayram yapan şeyler vardır; huzur ve neşe gibi. Sadece o günlerde sona eren hasretler ya da o günler de hatıra gelen kabir ziyaretleri de öyle... Çocukların şeker telaşı, ceplerine konan harçlığın sevinci, evlerimizin daha çok çalmaya başlayan kapı zilini unutmayalım. Tüm bunlara rağmen kimi evler boştur, ıssızdır, sessizdir bayramlarda… Sanki bir kısmet rüzgarı eser bayram günlerinde ve herkes nasibine düşeni alır... Biz de bu güzel bayram gününde sizlere keyifli bir sohbet ile misafir olmak istedik. Üstelik yanımızda bir de konuğumuz var; Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özuysal...

Ülkemizin en köklü ve en önemli kurumlarından biri olan Ziraat Bankası’nın Türk sporuna hediyesi olan kulüp, yıllardır süren istikrarlı büyümesi ve kalıcı başarıları ile Türkiye ve özellikle Ankara için bir şans... Altyapısını büyütmek ve güçlendirmek için projeler geliştiren Ziraat Bankası Spor Kulübü, hedeflerini de en üst seviyeye çıkarmış durumda. Profesyonel voleybol liginde yalnızca şampiyonluğu isteyen, Avrupa’da ciddi bir başarı hedefiyle sezonu açan başkent ekibinin yeni yönetimi de kurulan teknik heyet ve sporcu grubuna güveniyor. Çalışmaların son hız devam ettiği kulüpte, sayfamıza konuk olan Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özuysal ile bayramı, sporu ve kulübü konuştuk...

Bayramlar ne ifade ediyor size?

-Bayram bizim için, birlik, beraberlik, huzur ortamı ve paylaşmanın yanı sıra, akraba ve büyüklerimize yaptığımız ziyaretlerimiz, bayramlaşmak için bir araya gelinen kocaman, kalabalık dost meclislerini ifade ediyor. Ellerini öperek bayramlaştığımız anne-babalarımızın huzur ve ferahlık teskin eden evlerini, bayramlaşmak ve bir yandan da harçlık almak için sıraya giren küçüklerimizin, çocuklarımızın gözlerindeki parıltıyı, gurbette yaşayıp, bayram için memleketlerine dönen eş, dost, akrabalarımızın bir nebze giderdiği hasreti ifade ediyor.

Biz gazeteciler bayramlarda çalışırız. Siz bayramlarda neler yaparsınız?

-Ziraat Bankası 30 milyonun üzerinde müşterisine günün her anı kalite standartlarından ödün vermeden en üst düzeyde hizmet veren bir banka. Bayram dönemlerinde de müşterilerimize mobil, telefon ve internet bankacılığı gibi dijital kanalların yanı sıra ATM gibi diğer alternatif dağıtım kanallarından da kesintisiz hizmet sunmaktayız. Türkiye’nin dört bir yanında yer alan ve sayısı 7 bini geçen ATM’lerimizin sorunsuz hizmet vermesi için çok sayıda çalışanımız bayram boyunca görevi başındadır. Müşteri İletişim Merkezimiz yılın her günü 7/24 çalışmakta ve müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an en hızlı desteği sağlamaktadır. Finansal ihtiyaçların olağan döneme nazaran bir miktar daha arttığı bayram öncesi ve bayram süresince Bankanın dijital alt yapısının bu yoğunluğa uygun, sorunsuz çalışması için yine teknoloji ekibimiz sürekli işinin başında bulunmaktadır.

“Birlik ve beraberlik devam etsin”

Spor camiasında önemli bir görev üstleniyorsunuz? Bu camiaya bayram mesajınız nedir?

-Bayramlar milletimizin birlik beraberliğini sağlayan en önemli değerlerden biridir. Bu nedenle bayramda verilecek en önemli mesaj birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesi olacaktır. Spor toplumun tamamını kapsayan çok önemli bütünleştirici bir unsurdur. Spor camiasındaki birlik ve beraberlik duygusunun toplumun tamamına yansıması bu açıdan ayrıca önem arz etmektedir.

Yoğun bir maç temponuz olacak. Nasıl bir sezon bekliyorsunuz?

-İyi bir kulübümüz var. Ziraat ismi ve bu güne kadar kulübe verilen emekler bize büyük güç katıyor ve gelecek için umut veriyor. Teknik heyetimize, tüm oyuncularımıza, aynı şekilde kulübümüzün tüm çalışanlarına güvenimiz tam. İyi bir ekip olduğumuza inanıyoruz. Zor bir sezon olacak. Ligdeki rakiplerimizin hepsi güçlü takımlar. Buna rağmen tek hedefimiz şampiyonluk ve buna ulaşacağımıza inanıyoruz. Zaten bunun dışındaki sonuçlarla çok da ilgilenmiyoruz. Bunu yapacak güçte ve inançtayız.

Avrupa’da nasıl bir Ziraat Bankası izleyeceğiz?

-Aynı şekilde Avrupa’da da çok diri ve başarıya inanmış bir takım seyredeceksiniz. Burada da hedefimiz final oynamak olacak. Ayrıca Türkiye’deki Avrupa maçlarında seyirci desteğine ihtiyacımız lig maçlarından daha fazla olacaktır. Bu nedenle voleybola gönül vermiş tüm seyircileri maçlarımıza bekliyoruz.

“Altyapı önemli”

Voleybolda taraftar ilgisini çekmek için neler yapmak gerekiyor?

-Burada kulüplere ve basına büyük görev düşüyor. Ulusal ve görsel basında yeterli ilgi gösterilir, kulüplerde alt yapıya daha çok önem verir ve daha çok gencimize imkân sağlarsa orta vadede bunun sağlanacağı düşüncesindeyim.

Büyümeye devam

Altyapıda önemli çalışmalarınız var. Ziraat Bankası gibi bir marka büyümeye devam edecek mi sportif alanda?

-Kulüp olarak alt yapıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanda geçen dönemlerde önemli çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalarımızın ülke sporuna, milli takımımıza, kendi kulüp takımlarımıza katkısı olduğu müddetçe büyümeye devam edeceğiz.