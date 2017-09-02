BÜYÜK AŞKIN ÖYKÜSÜ: NUR TATAR

Tokyo Olimpiyatları’nda tekvandoya veda etmeye hazırlanan Nur Tatar Askari, eşi Mehran ile tanışma öyküsünü Milliyet Gazetesi’nden Orhan Kemal Erkılıç’a anlattı..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcu olan Nur Tatar, bir yıl sonra öğretmen olacak. Olimpiyat madalyası dışında tüm madalyaları kazanan Nur, başarısında önemli etkenlerden birinin de insanların sevgisi ve duası olduğunu söyledi. Eşi Mehran Askari ile mutlu bir hayat sürmek isteyen Nur Tatar, Tokyo Olimpiyatları ile dövüşmeyi bırakacağını açıkladı.

Persli savaşçının adı

2005-2015 yılları arasında İran Milli Takımı’nda müsabakalara çıkan Mehran Askari, pek çok şampiyonada ülkesi adına mücade ettiğini söyledi. Pers İmparatorluğu’ndaki bir savaşçının adını taşıyan ve Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı’ndan onayın geldiğini belirten Mehran Askari, “Eşimle birlikte Türkiye için madalyalar kazanmayı çok istiyoruz. İkimiz de asker gibiyiz ve Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz” dedi.

Tüm maçlarını izledi

Dünyada kendileri gibi başka bir çift sporcunun olmadığını söyleyen Askari, şöyle konuştu: “Yabancı ülkeden evlenen ilk dövüşçüleriz. 2012 yılında sıkıntılı bir süreç yaşıyordum. O dönem yapılan tüm maçları izlerken Nur’u gördüm ve ‘Ne kadar güzel bir kızmış’ dedim. Maçlarda uzaktan sporcu olarak karşılaşmaya başladık. 2015’te ilk kez merhabalaştık. İçimde çok güzel hisler vardı uzaktan yaşadığım.”

“Merhaba kardeşim”

Dünya şampiyonu Nur Tatar Askari ise Mehran ile tanışmalarını anlattı. Tatar, ilk ‘merhaba’yı kendisinin dediğini belirterek, “Merhaba dedim bana ‘merhaba kardeşim’ dedi. Bunun üzerine 2 yıl biz hiç görüşmedik ama uzaktan takip etmeyi sürdürmüş beni tabi. Maça giderken sosyal medyada paylaştığı pizzayı gördüm. Ben de kilo vermeye çalışıyorum. ‘Afiyet olsun kardeşim’ yazdım. Sonra ertesi gün cevap yazdı ve konuşmaya da öyle başladık” diye konuştu.

Brezilya’ya gitmedi aşkı seçti

Kendisinin o dönem Brezilya’ya yerleşmek için hazırlıklar yaptığını söyleyen Mehran Askari, süreci şöyle anlattı: “Kazandığım madalyalar sonrası sözleşme yeniledim. Yoğun ve yorucu bir dönem yaşıyorum. Her şeyi satmış, eşyalarımı toplamışım. Orada sipariş ettiğim pizzayı paylaştım. Nur’un mesajı gördüm ama cevap yazacak gücüm yoktu. Ertesi gün konuşmaya başladık. Saatlerce sohbet ettik ve Nur olmasa ben şu an Brezilya’da antrenör olarak görev yapıyor olacaktım.

Kore özel bir ülke

2015 yılında Güney Kore’de ilk kez ‘kardeşim’ diyerek selamlaştıklarını ifade eden Mehran Askari, yine Kore’de sosyla medyadan ‘kardeşim’ ile konuşmaya başladıklarını söyledi. Kore’de gelen dünya şampiyonluğu ile kendileri için artık önemli bir ülke olduğunu belirten Nur Tatar, “Benim için ülkesini, ailesini geride bırakıp Türkiye’ye geldi. Bir insan gerçekten sevmez, değer vermezse bunları yapmaz. Spora olan sevgiyle de buluşmuş olduk zaten” dedi.

Yumruklarım gelişti

Antrenmanda partner olduklarını ve epey sert idmanlar yaptıklarını ve hatta bir keresinde Mehran’ın ayağını da kırdığını söyleyen Nur, şöyle konuştu: “Teknik antrenmanları Ali Şahin hocamız yaptırıyor. Ancak çalışmaları beraber yapıyoruz. Kondisyon ve fitnes antrenmanlarını da beraber yapıyoruz. Sert geçiyor çalışmalarımız. Benim yumruklardan aldığım puanları Meyran alıştırdı. Ben de büyük bir etkisi var. İnsanın sevdiğinin söyledikleri daha etkili oluyormuş. Allah bütün sevenleri mutlu etsin.”

Tokyo son durak

Madalya listesinde bir tek olimpiyat madalyası kaldığını belirten Nur, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda tatamiye veda edeceğini söyledi. 20 yıldır yalnızca tekvando ile yaşadığını ifade Nur, “Normal bir hayata dönmek istiyorum. Spordan kopmam belki ama mücale etmeyeceğim” dedi. Eşi Mehran ise “Ben kendisine söyledim. Psikolojik olarak ‘tamam, tekvando bana bir şey veremez’ dediği anda isterse bıraksın. Kararı kendisine bırakıyorum. İstediği zaman bırakabilir” diye konuştu.

Asya’dan Avrupa’ya geçtiğini, çok hırslı olduğunu söyleyen Mehran Askari, hedeflerini şöyle özetledi, “Avrupa Şampiyonası ve pek çok zorlu turnuva var. Türkiye adına önemli zaferler kazanmayı eşimle birlikte hedefliyoruz.” Düğününden 3 gün öncesine kadar Moskova’da zorlu mücadeleler veren Nur ise düğün hazırlıklarını ve eşyalarını zamanında tamamladıklarını söyledi.

Kendilerini savunsun

Tekvandoda bir rol model oluşturduğunu söylediğimiz Nur, Türkiye genelinde kızların kendilerini savunacak kadar eğitim alması gerektiğini ifade etti. “Neden benim gibi isimler yetişmesin” diyen Nur, “Benden daha iyileri, benim gibiler yetişebilir. Çok büyük bir ülkeyiz. Dünyaya siyasi anlamda hükümdarlık edebilecek ülkemiz, sporda da en iyi olabilir. Bunun için çalışmalıyız. Çok önemli tesislerimiz var. İnanmak ve çok çalışmak gerekiyor yalnızca” diye konuştu.

Tek aşçı Türkiye’den

183 ülke arasında Kore’ye aşçı götüren tek ülkenin Türkiye olduğunu ve bunun başarılarında çok önemli bir etken olduğunu belirten Nur, “Sema ablamız bize çok iyi baktı. Ülkemizden götürülen ürünler ile doğru beslendik” dedi. Eski milli tekvandocu olan aşçı Sema Karadeniz ise diğer tüm sporcuların Türkiye’nin masasına özenle baktığını söyledi. Karadeniz, “Diğer sporcular çok aç kaldı. Perişan olduklarını söyleyenler vardı. Biz yöresel ürünlerimiz ile tatlımıza kadar hazırladık” dedi.