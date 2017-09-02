LOH: "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÇOK ÖNEM VERECEĞİZ"

Milli takımlarda bulunan sporcularının çokluğu nedeniyle sezon başı hazırlıklarını eksik bir kadroyla yapmak zorunda kalan Halkbank’ta smaçör Lucas Loh’un da takıma katılması yüzleri güldürdü.

18 Ocak 1991, Toledo/PR doğumlu Brezilyalı smaçör geçtiğimiz yıl ülkesinin Funvic Taubaté takımında verimli bir sezon geçirdi.

1.95 metre boyundaki Loh ülkesinde Sada Cruzeiro ve São Paulo gibi önemli takımların elde ettiği önemli başarılara katkı yaptı.

Geleneği olan bir takımdayım

Lucas Loh, Halkbank kadrosuna katılması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Halkbank’ın ne denli büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle geleneği olan büyük bir takımın parçası olmaktan gururluyum. Daha önce, Türk takımları ile oynadığımız maçlar için üç kez Türkiye’ye geldim ve bu ülkeyi seviyorum.

Halkbank olarak iddialı bir takımız. Ligde ve Şampiyonlar Liginde yapmamız gereken önemli işler var. Özellikle Şampiyonlar Ligi’ne çok önem vereceğiz. Bu transferde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.