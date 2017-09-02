SARICA: "İTALYAN HAKEMİN ÇALDIĞI DÜDÜKLERİ ABES KARŞILIYORUM"

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenilen A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ufuk Sarıca, sahadaki telaşlarından kaynaklanan basit hataların sonucu etkilediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, hazırlık dönemindekinden daha farklı bir basketbol oynadıklarını belirterek, "Buna rağmen oyunun içindeydik. İkinci yarıda kazanabileceğimiz noktaya da geldik. Maçın içinde telaşlı olduğumuz, çabuk oynama ile telaşı karıştırdığımız anlar vardı." dedi.

Sarıca, ilk yarıda saha içinde yeterli paylaşımı yapamadıklarını vurgularken, şunları söyledi:

"İkinci yarıda oyuna dengeyi getirdik. Rakibe yaptırdığımız 24 top kaybı, bizim 15 top çalmamız çok önemli. Maç yakın gidiyordu ancak fırsatları değerlendiremedik. Semih Erden ve Sinan Güler dışında tecrübeli oyuncumuz az. Yetenekli genç arkadaşlarımız var ama heyecanlanmaları ve basit hatalar yapmalarını normal karşılayabiliriz. Sonuçta bir turnuva oynuyoruz. Bugün kazansak çok önemliydi ancak sonunda nerede olduğunuz daha önemli. Rusya karşısında bir iki topa maçı çevirebilirdik. Önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapabiliriz."

Öte yandan, maçın İtalyan hakemi Manuel Mazzoni'nin yönetimine tepki gösteren Sarıca, "İtalyan hakemin çaldığı düdükleri abes karşılıyorum. Bugün Sırbistan-Letonya maçını izledim, çok daha sert geçti. Bizim maçta çalınan 40 faulü anlamsız buluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Semih Erden ise ilk maçlarını kazanamamış olmaktan ötürü üzüldüklerini aktararak, "Biraz heyecan ve yaptığımız fazla top kaybı vardı, İyi oynadığmız bu maçı kazanmak istiyorduk ama olmadı. Şimdi bu maçı unutacağız. Yarınki Büyük Britanya karşılaşmasında daha iyi olacağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

- Rusya cephesi

Rusya Milli Takımı Başantrenörü Sergey Bazarevich, Türkiye karşısında kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyduklarını kaydetti.

Türkiye'nin önemli oyuncularının artık milli takımda olmadığını ve yaş ortalaması genç bir takımla mücadele ettiklerini aktaran Bazarevich, "Sahada çok güzel bir mücadele vardı. İyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Aleksei Shved ve Timofey Mozgov, bize galibiyet için yeterli sayıyı üretti. Hızlı hücumlardan çok sayı yedik ama telafi etmesini bildik. Turnuvaya galibiyetle başlamak önemli." diye konuştu.

Rus oyuncu Aleksei Shved ise iki takımın da sonuna kadar mücadele ettiğini ve maçı bırakmadıklarını anlatırken, milli basketbolcu Cedi Osman'ın performansıyla ilgili yöneltilen soruya ise, "O çok önemli bir basketbolcu ve 3 farklı pozisyonda oynayabiliyor." yanıtını verdi.