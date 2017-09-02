İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSU

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

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Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

G Grubu'nda Porto, Leipzig ve Monaco'yla mücadele edecek siyah-beyazlı takım, UEFA'ya 21 kişilik listeyi gönderdi.

Listede sakatlığı bulunan Atınç Nukan'ın yanı sıra Aras Özbiliz, Denys Boyko, Alexander Milosevic ve Pedro Franco yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde şu isimler bulunuyor:

Tolga Zengin, Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pepe, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Orkan Çınar, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Necip Uysal, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Cenk Tosun.

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