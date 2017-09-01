Türkiye, Ukrayna ile 8. kez karşılaşacak
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TÜRKİYE, UKRAYNA İLE 8. KEZ KARŞILAŞACAK

Türkiye, Ukrayna ile 8. kez karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yaptığı 7 maçtan 4’ünü kazandı, birini yitirdi. Geride kalan maçlarda 11 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.

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A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde yarınki rakibi Ukrayna ile daha önce 7 maç yaptı.

Dördü özel, 3’ü resmi olmak üzere geride kalan 7 maçta Türkiye, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda, Ukrayna filelerine 11 gol gönderirken, kalesinde ise 7 gol gördü.

- İlk randevu 1996’da

Türkiye ile Ukrayna A milli takımlarının 1 Mayıs 1996’da Samsun 19 Mayıs Stadı’nda yaptığı ilk karşılaşmayı, ay-yıldızlı ekip 3-2 galip tamamladı.

İki ülke milli takımları arasındaki ikinci maç 12 Şubat 2003’te İzmir Atatürk Stadı’nda oynandı ve taraflar özel karşılaşmada 0-0’lık eşitliği bozamadı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 2006 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 17 Kasım 2004’te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda yapılan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Taraflar bu maçın rövanşında 7 Eylül 2005 tarihinde Kiev’de karşılaştı. Türkiye, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

İki ülke milli takımları arasında 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev’de oynanan özel maçta kazanan taraf 3-0’lık sonuçla Türkiye oldu.

Türkiye ile Ukrayna 5 Haziran 2012’de ise Almanya’da özel maçta karşılaştı. Milliler, Caner Erkin ve Mustafa Pektemek’in golleriyle müsabakayı 2-0 kazandı.

- Son maç berabere bitti

İki ülke son olarak 6 Ekim 2016’da, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ilk maçında Konya’da karşılaştı.

Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Ay-yıldızlı ekibin golleri Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi.

- Maçlar

Türkiye ile Ukrayna A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
01.05.1996 Samsun Özel 3-2
12.02.2003 İzmir Özel 0-0
17.11.2004 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-3
07.09.2005 Kiev Dünya Kupası Elemeleri 1-0
12.08.2009 Kiev Özel 3-0
05.06.2012 Ingolstadt Özel 2-0
06.10.2016 Konya Dünya Kupası Elemeleri 2-2

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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