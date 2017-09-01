Ilıcalı'dan Erzumspor'a destek
﻿
Site İçi Arama
﻿

ILICALI'DAN ERZUMSPOR'A DESTEK

Ilıcalı'dan Erzumspor'a destek

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzumspor'un stadyumunda Passolig turnike sistemi olmaması nedeniyle, kendi sahasında oynayamaması sonucu yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için girişimlerde bulundu.

451 Okunma

Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzumspor'un stadyumunda Passolig turnike sistemi olmaması nedeniyle, kendi sahasında oynayamaması sonucu yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için girişimlerde bulundu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen Mustafa Ilıcalı, her takım gibi Erzurumspor'un da ev sahibi avantajında oynaması gerektiğini belirterek, yaklaşık 4.5 milyon TL olan turnike sisteminin Erzurumspor'da da olmasını talep etti. Görüşmeden olumlu sonuç alan lılcalı, konunun takipçisi olacağını belirtti.

ETİKETLER #BB Erzurumspor
Lucescu'dan yabancı futbolcu eleştirisi
TFF 2. Lig'de görünüm
Çaykur Rizespor 2 - BB Erzurumspor 0
Çaykur Rizespor - BB Erzurumspor maç kadroları belli oldu...
Arda ve Emre tekrar milli takımda
TFF 2. Lig'de perde açılıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿