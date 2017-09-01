ILICALI'DAN ERZUMSPOR'A DESTEK

Erzurum AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Erzumspor'un stadyumunda Passolig turnike sistemi olmaması nedeniyle, kendi sahasında oynayamaması sonucu yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için girişimlerde bulundu.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşen Mustafa Ilıcalı, her takım gibi Erzurumspor'un da ev sahibi avantajında oynaması gerektiğini belirterek, yaklaşık 4.5 milyon TL olan turnike sisteminin Erzurumspor'da da olmasını talep etti. Görüşmeden olumlu sonuç alan lılcalı, konunun takipçisi olacağını belirtti.